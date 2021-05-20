Летопись Лиги чемпионов знает 16 серий послематчевых пенальти. Львиная доля, а это 7 из них, пришлась на финалы турнира. Впервые это произошло в 1996-м в решающем матче между Ювентусом и Аяксом. Последняя на данный момент драматическая серия также состоялась в финале, когда сильнейшего определяли Реал и Атлетико в 2016-м. Вспоминаем пять наиболее результативных послематчевых пенальтийных сражений в истории ЛЧ.

15.03.2016, Атлетико – ПСВ 8:7

1/8 финала

Пока в параллельной встрече Манчестер Сити и киевское Динамо расписывали "нули" на "Этихаде", в Мадриде выдали самую результативную серию пенальти в истории ЛЧ. 210 безголевых минут по итогам обоих матчей вполне были компенсированы после поединка на "Висенте Кальдерон". Зрители увидели 15 реализованных ударов с отметки. Единственным в тот вечер ошибся Лусиано Нарсингх, которого Филипп Коку выпустил на поле на 118-й минуте (вместо уставшего Люка де Йонга). Игрок ПСВ попал в перекладину, а Облак стал первым вратарем в истории Кубка / Лиги чемпионов, который выиграл две серии пенальти подряд (в прошлом сезоне ребята Диего Симеоне аналогичным образом прошли Байер). Примечательно, что как раз перед ударом Нарсингха наставник "матрасников" начал страстно заводить мадридскую публику. Кажется, подействовало именно это.

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Скрин из трансляции

11.03.2009, Рома – Арсенал 6:7

1/8 финала

После того, как нападающий гостей Эдуардо не реализовал первый пенальти (через полтора года бразильский хорват подпишет контракт с донецким Шахтером), трибуны "Стадио Олимпико" безумно праздновали. Однако второй удар в составе римлян катастрофически неудачно выполнит Мирко Вучинич и уравняет шансы команд на выход в четвертьфинал. Лишь третья дополнительная серия определит триумфатора. Абу Диаби свою возможность реализует, а 34-летний Макс Тонетто запустит снаряд выше ворот. "Мы всю неделю отрабатывали одиннадцатиметровые, и я всегда забивал. Когда бил Арсеналу, то в последний момент понял, что Альмуния падает туда, куда я целился сначала. Пришлось мгновенно менять направление удара", – объяснял потом Тонетто и просил прощения у болельщиков.

21.05.2008, Манчестер Юнайтед – Челси 6:5

финал

На московских "Лужниках" свою попытку не реализовал один из лучших пенальтистов в истории Криштиану Роналду. Однако после того финала все говорили не о португальце. Падение Джона Терри в момент выполнения одиннадцатиметрового стало классикой мирового футбола. И хотя судьба триумфатора определилась после промаха Николя Анелька в седьмой серии, но неудача Челси ассоциируется именно с трагическим фейлом Терри.

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23.05.2001, Бавария – Валенсия 5:4

финал

Один из самых "пенальтийных" финалов в истории состоялся 20 лет назад. В основное время игры рефери трижды назначал одиннадцатиметровые. На гол маэстро пенальти Гаиски Мендьеты ответил Штефан Эффенберг, а удар Мехмета Шолля парировал Сантьяго Канисарес. Послематчевая серия состояла из еще 14 попыток – пять из них оказались неточными! Пауло Сержио и Патрик Андерссон ошиблись у Баварии, а Златко Захович, Амадео Карбони и Маурисио Пельегрино не забили за Валенсию. И хотя Канисарес в тот вечер взял два удара с отметки, настоящим героем стал Оливер Кан, потянувший три выстрела галисийцев.

28.05.2016, Реал – Атлетико 5:3

финал

Пройдет чуть больше двух месяцев с момента победы Атлетико над ПСВ, когда Хуанфран выполнил решающий удар и вывел команду в следующий этап. В ключевом поединке на "Сан-Сиро" защитник "матрасников" окажется в роли неудачника. Выстрел игрока Атлетико взяла на себя штанга, а Криштиану Роналду свою попытку реализовал и принес Реалу "ушастый" трофей.