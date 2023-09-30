Драма Серхио Рамоса в видеообзоре матча Барселона – Севилья – 1:0
09:47 - Читати українською
Барселона дожала Севилью в матче 8 тура Ла Лиги. Смотрите видео гола и обзор встречи.
Команды имели достаточно моментов, но первый тайм прошел без голов. Фелиш влепил в перекладину, а Гави подстраховал тер Штегена после удара Окампоса.
Барселона дожала Севилью благодаря автоголу Серхио Рамоса – "блаугранас" вернули лидерство в Ла Лиге
Барселона увеличила давление и добилась своего после перерывв. Судьбу встречи решил автогол Рамоса на 76-й минуте. Многолетний капитан Реала неудачно подставил ногу под скидку юного Ямала. 1:0 – Барса, по меньшей мере, временно становится лидером Ла Лиги, а Севилья болтается в нижней части таблицы.
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