Команды имели достаточно моментов, но первый тайм прошел без голов. Фелиш влепил в перекладину, а Гави подстраховал тер Штегена после удара Окампоса.

Барселона дожала Севилью благодаря автоголу Серхио Рамоса – "блаугранас" вернули лидерство в Ла Лиге

Барселона увеличила давление и добилась своего после перерывв. Судьбу встречи решил автогол Рамоса на 76-й минуте. Многолетний капитан Реала неудачно подставил ногу под скидку юного Ямала. 1:0 – Барса, по меньшей мере, временно становится лидером Ла Лиги, а Севилья болтается в нижней части таблицы.