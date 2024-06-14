Национальная команда пытается максимально использовать свое участие в чемпионате Европы, чтобы напомнить всему миру о кровавой войне в Украине.

Пресс-служба УАФ в своих соцсетях опубликовал видео с участием игроки сборной Украины. Перед стартом Евро-2024 главные звезды украинского и мирового футбола обратились с призывом помочь нашей стране.

Сборная Украины получит особую защиту на Евро-2024

В видеообращении приняли участие 13 игроков национальной сборной, родной город которых пострадал от российской агрессии или был временно оккупирован. В частности, поселок Великая Новоселка Донецкой области, откуда родом Николай Шапаренко, полностью уничтожен: там нет света и воды, а вместо 6000 жителей остаются только 300. Игроки Реала Андрей Лунин и Челси Михаил Мудрик из Краснограда (Харьковская область), который российская армия обстреливает с начала полномасштабной войны. Как и Запорожье – родной город полузащитника Вестерло Сергея Сидорчука.

Александр Зубков и Николай Матвиенко (оба – Шахтер), Максим Таловеров (ЛАСК), Анатолий Трубин (Бенфика) не могут приехать в родные города Макеевку, Саки и Донецк, ведь они временно оккупированы. Так же как и родной город наставника сборной Украины Сергея Реброва – Горловка (Донецкая область).

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