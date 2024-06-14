Реал мог бы заработать сумасшедшую сумму, если бы надумал отпустить своих вратарей.

Неназванный саудовский клуб предлагал мадридцам 70 млн евро за Тибо Куртуа, утверждает Defensa Central.

Лунин получил пример от гордого дублера из другой части Мадрида – он хочет выбить себе трансфер через голову Украины

Реал сразу отказал, хотя Андрей Лунин в нынешнем сезоне показал свою способность достойно заменить бельгийца. Впрочем, руководство "сливочных" считает Куртуа одним из неприкосновенных игроков состава. Сам Тибо также не горит желанием отправляться на восточные заработки в 32 года.

А вот судьба Лунина остается туманной. Украинец не спешит ставить подпись под новым контрактом, а действующий завершается уже через год. Если Реалу не удастся убедить Андрея, то продажа этим летом выглядит неизбежной.

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