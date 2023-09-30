Драма Серхіо Рамоса у відеоогляді матчу Барселона – Севілья – 1:0
09:47 - Читать на русском
Барселона дотиснула Севілью в матчі 8 туру Ла Ліги. Дивіться відео гола та огляд зустрічі.
Команди мали достатньо моментів, але перший тайм минув без голів. Феліш вліпив у поперечку, а Гаві підстрахував тер Штегена після удару Окампоса.
Барселона дотиснула Севілью завдяки автоголу Серхіо Рамоса – "блаугранас" повернули лідерство у Ла Лізі
Барселона збільшила тиск і таки досягла свого по перерві. Долю зустрічі вирішив автогол Рамоса на 76-й хвилині. Багаторічний капітан Реала невдало підставив ногу під скидку юного Ямала. 1:0 – Барса щонайменше тимчасово стає лідером Ла Ліги, а Севілья бовтається в нижній частині таблиці.
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