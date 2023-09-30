Барселона дотиснула Севілью в матчі 8 туру Ла Ліги. Дивіться відео гола та огляд зустрічі.

Команди мали достатньо моментів, але перший тайм минув без голів. Феліш вліпив у поперечку, а Гаві підстрахував тер Штегена після удару Окампоса.

Барселона дотиснула Севілью завдяки автоголу Серхіо Рамоса – "блаугранас" повернули лідерство у Ла Лізі

Барселона збільшила тиск і таки досягла свого по перерві. Долю зустрічі вирішив автогол Рамоса на 76-й хвилині. Багаторічний капітан Реала невдало підставив ногу під скидку юного Ямала. 1:0 – Барса щонайменше тимчасово стає лідером Ла Ліги, а Севілья бовтається в нижній частині таблиці.