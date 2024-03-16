Жирона поехала в гости к Хетафе в рамках 29 тура Примеры. Стартовый состав каталонцев и линк на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Хетафе – Жирона стартует в 19:30 по киевскому времени. Смотреть игру можно на платформе MEGOGO. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн.

Травма Цыганкова: стало известно, когда лидер Жироны присоединится к сборной Украины

Виктор Цыганков из-за травмы пропускает матч, а Артем Довбик традиционно выходит в старте Жироны. Украинский форвард не забивает почти два месяца – с 21 января. "Сухая" серия длится семь матчей. Артем имеет 14 голов в этом сезоне Примеры.

Стартовый состав Жироны: Гассанига – Э.Гарсия, Хуанпе, Блинд, Гутьеррес – Порту, Коуту, А.Гарсия, Мартин, Савио – Довбик.

Запасные: Фуидиас, Карлос, Мартинес, Фернандес, Якобишвили, Солис, Торре, Стуани, Д.Гарсия.