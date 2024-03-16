Жирона поїхала в гості до Хетафе в рамках 29 туру Прімери. Стартовий склад каталонців і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Хетафе – Жирона стартує о 19:30 за київським часом. Дивитися гру можна на платформі MEGOGO. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн.

Травма Циганкова: стало відомо, коли лідер Жирони приєднається до збірної України

Віктор Циганков через травму пропускає матч, а Артем Довбик традиційно виходить у старті Жирони. Український форвард не забиває майже два місяці – з 21 січня. "Суха" серія триває сім матчів. Артем має 14 голів у цьому сезоні Прімери.

Стартовий склад Жирони: Гассаніга – Коуту, Е.Гарсія, Хуанпе, Блінд – Порту, А.Гарсія, Мартін, Торре, Савіо – Довбик.

Запасні: Фуїдіас, Карлос, Мартінес, Фернандес, Якобішвілі, Соліс, Стуані, Д.Гарсія.