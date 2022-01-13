Турецкий клуб активизировал попытки подписать Довбика из-за потери нападающего Джанини, который отправился на КАН, сообщает Gunebakis.

СК Днепр-1 озвучил цену Довбика

Трабзонспор намерен взять украинца в аренду с обязательным выкупом, однако сумма, которую турки должны заплатить за Артема, пока неизвестна. Добавим, что Трабзонспор уже пытался приобрести форварда СК Днепр-1, интерес к нему приписывают Динамо.

Напомним, в текущем сезоне Артем провел по СК Днепр-1 во всех турнирах 18 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.

Безумство на полях, ефектні пози тренерів, епічні фейли та чотирилапий десант – 2021-й рік у скріншотах "Футбол 24"