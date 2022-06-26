Фенербахче проявляет интерес к нападающему сборной Украины и СК Днепр-1, сообщает издание Enganche Sports.

Фенербахче – Динамо: известны дата и время начала ответного матча квалификации Лиги чемпионов

Отметим, что стамбульский клуб интересовался форвардом еще в октябре прошлого года. Раньше Довбик в благотворительных поединках выступал за Динамо, которое станет соперником Фенербахче в квалификации Лиги чемпионов 20 и 27 июля.

Напомним, Довбик в кампании 2021/22, которая была досрочно завершена из-за полномасштабного вторжения России, забил 14 мячей в 18 матчах за СК Днепр-1. Форварда также связывали с Торино, Болоньей и Ноттингем Форест.

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