Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между Фенербахче и Динамо состоится в среду, 27 июля, сообщает официальный сайт Динамо.

Динамо – Фенербахче: Киев назвал дату и место проведения матча Лиги чемпионов

Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени и состоится на домашней арене "желтых канареек" Шюкрю Сараджоглу.

Напомним, первый матч, формально домашний для киевлян, пройдет в польском городе Лодзь 20 июля.

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