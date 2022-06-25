Фенербахче – Динамо: известны дата и время начала ответного матча квалификации Лиги чемпионов
12:08 - Читати українською
Определилась точная дата второго поединка турецкой и украинской команд.
Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между Фенербахче и Динамо состоится в среду, 27 июля, сообщает официальный сайт Динамо.
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Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени и состоится на домашней арене "желтых канареек" Шюкрю Сараджоглу.
Напомним, первый матч, формально домашний для киевлян, пройдет в польском городе Лодзь 20 июля.
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