Украинский нападающий СК Днепр-1 Артем Довбик попал в сферу интересов Байера, сообщает ESPN.

Довбик не перейдет в Фенербахче – звезда сборной Украины не ведет переговоры с соперником Динамо

По информации журналиста Экрема Конура, в услугах 25-летнего форварда заинтересован ряд клубов по всей Европе. Кроме Фенербахче, наиболее активно пытающегося подписать Довбика, видеть Артема в своих рядах хотят еще три турецких клуба – Трабзонспор, Галатасарай и Бешикташ. Также не прочь подписать украинца английский Ноттингем Форест и итальянский Торино, об интересе которых было известно ранее и появившийся на горизонте только сейчас немецкий Байер.

К слову, в случае подписания Довбика леверкузенцы могут создать на поле дуэт украинцев – "фармацевты" уже давно охотятся на вингера Шахтера Михаила Мудрика.

Четверть века назад Феномен запустил лавину: 10 самых дорогих футболистов, которые поочередно били трансферный рекорд