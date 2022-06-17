Каталонский коллектив утвердил полный список соперников на предсезонном собрании. Есть и очень статусные визави.

Перед стартом новой кампании подопечные Хави Эрнандеса проведут 6 поединков – два в Каталонии, четыре в США, сообщает пресс- служба клуба .

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13 июля "блаугранас" проведут встречу с Олотом, представителем 4-го дивизиона Испании. Затем команду ждет тур по США, где соперниками будут Интер Майами, Реал, Ювентус и Нью-Йорк Ред Буллз. Завершит цикл спаррингов Барселона на Камп Ноу 6 августа матчем за Кубок Гампера против Ромы.

Напомним, сезон Примеры 2021/22 каталонцы завершили на второй строчке, а в остальных соревнованиях не преуспели, поэтому остались без трофеев.

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