Доннарумма установил возрастной рекорд в первом матче Евро-2020
23:07 - Читати українською
Джанлуиджи Доннарумма вписал свое имя в историю сборной Италии.
Мери Демираль 53’
Чиро Иммобиле 66’
Лоренцо Инсинье 79’
53’ Мери Демираль
66’ Чиро Иммобиле
79’ Лоренцо Инсинье
Джанлуиджи Доннарумма стал самым молодым итальянским голкипером в истории финальных розыгрышей Евро и чемпионатов мира, сообщает OptaPaolo.
Турция – Италия: онлайн-трансляция матча-открытия Евро-2020
22-летний вратарь вышел в стартовом составе на матч-открытие Евро-2022 Турция – Италия. Джанлуиджи попрощался с Миланом и с июля получит статус свободного агента.
Предыдущий рекорд принадлежал Джорджо Гецци (23 года, 342 дня).
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