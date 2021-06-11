Джанлуиджи Доннарумма вписал свое имя в историю сборной Италии.

Джанлуиджи Доннарумма стал самым молодым итальянским голкипером в истории финальных розыгрышей Евро и чемпионатов мира, сообщает OptaPaolo.

Турция – Италия: онлайн-трансляция матча-открытия Евро-2020

22-летний вратарь вышел в стартовом составе на матч-открытие Евро-2022 Турция – Италия. Джанлуиджи попрощался с Миланом и с июля получит статус свободного агента.

Предыдущий рекорд принадлежал Джорджо Гецци (23 года, 342 дня).

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