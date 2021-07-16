Доннарумма сделал тату, посвященное победе на Евро-2020
19:09 - Читати українською
Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма не сможет забыть о Евро-2020.
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 3 : 2 )
завершено
Люк Шоу 2’
2’ Люк Шоу
Джанлуиджи Доннарумма сделал себе татуировку на руке с главным трофеем Евро-2020, о чем поделился в своем Instagram.
Доннарумма объяснил мотивы своего перехода в ПСЖ
22-летний вратарь сыграл во всех матчах Евро-2020 и помог сборной Италии завоевать золотые медали турнира. Также Джанлуиджи был признан лучшим игроком континентального первенства.
После Евро Доннарумма присоединился к ПСЖ на правах свободного агента, ранее он защищал цвета Милана.
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