Полузащитник Тоттенхэма Деле Алли переживает сейчас не самые лучшие времена. 25-летний игрок не поражает результативностью в своем клубе – он забил всего три гола в 26 матчах во всех турнирах. Кроме того, в феврале Алли расстался со своей девушкой – моделью Руби Мэй из-за маниакального увлечения футболиста видеоиграми.

Деле Алли потерял роскошную модель из-за своего пристрастия к видеоиграм

Но похоже, лед в сердце хавбека тронулся и дела пошли в гору. Накануне английские папарацци поймали футболиста в объятиях новой девушки. Ею оказалась 20-летняя дочь наставника Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы.

Мария и Али открыто целовались на крыше лондонского бара Cloud 9 среди огромного количества посетителей, не пытаясь скрыть свои отношения, сообщает The Sun. По информации источника, пара познайомлась только месяц назад, в апреле. Мария, однако, отметила, что они с Деле "просто друзья".

К слову, Мария – старшая дочь Гвардиолы. У Пепа есть еще 18-летний сын Мариус и 13-летняя дочь Валентина.

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