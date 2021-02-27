Полузащитник Тоттенхэма Деле Алли решил правильно расставить приоритеты в своей жизни.

Звездная пара хавбека Тоттенхэма Деле Алли и горячей модели Руби Мэй распалась после 5-ти лет существования, сообщает The Sun.

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Причиной разрыва называют увлечение футболиста видеоиграми. Девушке надоело, что Деле все свое свободное время проводит, играя в Fortnite. Руби съехала от Алли, а также бывшие любовники отписались друг от друга в социальных сетях.

В нынешнем сезоне АПЛ Деле провел лишь 6 матчей.

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