Деле Алли потерял роскошную модель из-за своего пристрастия к видеоиграм
13:56 - Читати українською
Полузащитник Тоттенхэма Деле Алли решил правильно расставить приоритеты в своей жизни.
Звездная пара хавбека Тоттенхэма Деле Алли и горячей модели Руби Мэй распалась после 5-ти лет существования, сообщает The Sun.
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Причиной разрыва называют увлечение футболиста видеоиграми. Девушке надоело, что Деле все свое свободное время проводит, играя в Fortnite. Руби съехала от Алли, а также бывшие любовники отписались друг от друга в социальных сетях.
В нынешнем сезоне АПЛ Деле провел лишь 6 матчей.
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