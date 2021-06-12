Нападающий Гента Роман Яремчук обратился к своему уже экс-партнеру Игорю Пластуну после его ухода из бельгийского клуба.

"Удачи в новом клубе, Игорь Пластун. Мы с Ромой Безусом будем грустить, для нас ты стал больше, чем партнер по команде. Ваша работоспособность всегда мотивировала каждого футболиста Гента. Наслаждайся моментом, и, я надеюсь, встретимся на футбольном поле", – написал Яремчук в своем Instagram.

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Отметим, что вчера Гент объявил о переходе украинского защитника в Лудогорец, в котором Игорь уже выступал. Условия трансфера и нового контракта не разглашаются.

Напомним, Пластун перешел в Гент именно из Лудогорца в июле 2018 за 3 млн евро. В прошлом сезоне провел за бельгийский клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

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