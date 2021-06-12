"Для нас ты стал более чем партнером по команде": Яремчук тепло попрощался с Пластуном, который покинул Гент
Нападающий Гента Роман Яремчук обратился к своему уже экс-партнеру Игорю Пластуну после его ухода из бельгийского клуба.
"Удачи в новом клубе, Игорь Пластун. Мы с Ромой Безусом будем грустить, для нас ты стал больше, чем партнер по команде. Ваша работоспособность всегда мотивировала каждого футболиста Гента. Наслаждайся моментом, и, я надеюсь, встретимся на футбольном поле", – написал Яремчук в своем Instagram.
Лудогорец официально представил Пластуна – украинец попрощался с Безусом и Яремчуком
Отметим, что вчера Гент объявил о переходе украинского защитника в Лудогорец, в котором Игорь уже выступал. Условия трансфера и нового контракта не разглашаются.
Напомним, Пластун перешел в Гент именно из Лудогорца в июле 2018 за 3 млн евро. В прошлом сезоне провел за бельгийский клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.
Футуристична пустеля, де рахують нафтодолари, а герой ЧС-2002 став легендою: куди потрапив Сергій Ребров