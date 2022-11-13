"Пауза на чемпионат мира посреди сезона? Для меня это оскорбление футбола.

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Если кто-нибудь объяснит мне, что Катар может дать футболу, кроме денег Манчестер Сити и ПСЖ, я могу передумать. Но сейчас эта пауза удобна для нас, учитывая наших травмированных футболистов", – заявил Сарри в комментарии TMW.

Отметим, что ЧМ-2022 состоится в Катаре. Впервые в истории Мундиаль проведут не летом, а посреди сезона. Это вызвало немало возмущений среди клубных тренеров, вынужденных в сжатые сроки проводить матчи чемпионатов и еврокубков.

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