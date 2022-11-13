"Пауза на чемпіонат світу у середині сезону? Для мене це образа футболу.

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Якщо хтось пояснить мені, що Катар може дати футболу, крім грошей Манчестер Сіті та ПСЖ, я можу передумати. Але зараз ця пауза зручна для нас з огляду на наших травмованих футболістів", – заявив Саррі у коментарі TMW.

Зауважимо, що ЧС-2022 відбудеться у Катарі. Вперше в історії Мундіаль проведуть не влітку, а посеред сезону. Це викликало чимало обурень серед клубних тренерів, які були змушені у стиснуті терміни проводити матчі чемпіонатів та єврокубків.

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