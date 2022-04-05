Дэвиса назвали лучшим игроком 2021 года в Северной и Центральной Америке, сообщает официальный сайт КОНКАКАФ. Альфонсо в голосовании опередил Пулишича (Челси), Маккенни (Ювентус), Дэвида (Лилль), Антонио (Вест Хэм) и Лосано (Наполи).

Дэвис стал чемпионом Германии в составе Баварии, отыграв сезон в статусе основного левого защитника. А также вывел Канаду на чемпионат мира: сборная не проигрывала с Фонзи в составе, а сам футболист забил 5 голов за 13 матчей.

Начало 2022 года канадец пропускает. После коронавируса у него обнаружили проблемы с сердцем. Дэвис набирает форму и постепенно возвращается к тренировкам.

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