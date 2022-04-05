Девіса назвали найкращим гравцем 2021 року в Північній і Центральній Америці, повідомляє офіційний сайт КОНКАКАФ. Альфонсо в голосуванні випередив Пулішіча (Челсі), Маккенні (Ювентус), Девіда (Лілль), Антоніо (Вест Хем) і Лосано (Наполі).

Девіс став чемпіоном Німеччини у складі Баварії, відігравши сезон в статусі основного лівого захисника. А також вивів Канаду на чемпіонат світу: збірна не програвала з Фонзі у складі, а сам футболіст забив 5 голів за 13 матчів.

Початок 2022 року канадець пропускає. Після коронавірусу в нього виявили проблеми з серцем. Девіс наразі набирає форму та поступово повертається до тренувань.

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