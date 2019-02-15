Дижон в меньшинстве уступил Ниму, Лион минимально победил Генгам

Состоялись матчи 25 тура французской Лиги 1. Ним уверенно обыграл Дижон (2:0), Генгам уступил Лиону (1:2).

Франция, Лига 1, 25 тур

Ним – Дижон – 2:0

Голы: Саванье, 28 Бобичон, 83

Удаление: Хаддад, 89

Лион – Генгам – 2: 1

Голы: Терье, 15 Фекир, 35 – Ебоа, 21

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В первом матче тура Ним принимал Дижон. Хозяева забили по голу в каждом из таймов и одержали уверенную победу над соперником. В другом матче тура Лион принимал Генгам. Команды обменялись голами в дебюте матча, а уже на 35-й минуте Фекир забил победный мяч во встрече.

В связи с этим, Лион закрепился на третьей строчке с 46 очками, у Нима на 10 пунктов меньше и 9 место, Дижон с 20 баллами над зоной вылета, а Генгам замыкает турнирную таблицу и имеет в активе 14 очков.