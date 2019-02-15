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Діжон в меншості поступився Німу, Ліон мінімально переміг Генгам

15 лютого 23:37 19 Читать на русском
Діжон в меншості поступився Німу, Ліон мінімально переміг Генгам

Відбулись матчі 25 туру французької Ліги 1. Нім впевнено обіграв Діжон (2:0), Генгам поступився Ліону (1:2).

Франція, Ліга 1, 25 тур

Нім – Діжон – 2:0

Голи: Саваньє, 28, Бобічон, 83

Вилучення: Хаддаді, 89

Ліон – Генгам – 2:1

Голи: Терьє, 15, Фекір, 35 – Ебоа, 21

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У першому матчі туру Нім приймав Діжон. Господарі забили по голу у кожному з таймів та здобули впевнену перемогу над суперником. У іншому матчі туру Ліон приймав Генгам. Команди обмінялись голами у дебюті матчу, а вже на 35-ій хвилині Фекір забив переможний м’яч у зустрічі.

Відтак, Ліон закріпився на 3-ій сходинці з 46 очками, у німа на 10 пунктів менше та 9 місце, Діжон з 20 балами над зоною вильоту, а Генгам замикає турнірну таблицю та має в активі 14 очок.

Франція25 турЛюм'єр (Ліон)

Ліон - Генгам: П'ятниця 15 лютого 2019

Ліон
Матч завершено
2 : 1
Генгам
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Теги
Ліон Ліон Діжон Діжон Генгам Генгам Франція Нім Нім Ліон - Генгам Нім - Діжон
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