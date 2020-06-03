Директор УПЛ признался, грозит ли ситуация в Карпатах срывом чемпионата Украины

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о вариантах дальнейших действий в отношении львовского клуба.

"Согласно всем рекомендациям и документам Карпаты идут на двухнедельную изоляцию, а затем пройдут дополнительное тестирование. Потом будем думать о дальнейших действиях.

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Если через две недели обнаружат новых инфицированных коронавирусом – это будет внештатная ситуация. Соберемся, чтобы принять решение. Оно может быть не очень приятное, но давайте будем верить в лучшее и надеяться, что Карпаты смогут полноценно закончить чемпионат.

Существует ли угроза срыва чемпионата Украины? Я уверен, что мы делаем все согласно требованиям МОЗ и нашего правительства. Не вижу причин говорить, что есть такая угроза", – сказал Дикий в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, из-за вспышки COVID-19 в Карпатах команда не смогла провести поединок 24-го тура против Мариуполя. "Львы" пошли на двухнедельный карантин и, как следствие, пропустят два следующих тура.

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