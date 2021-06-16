Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола позволил Металлу сменить имя, сообщает сайт Металлиста.

Металл стал абсолютным чемпионом Второй лиги – капитан команды Кучера оформил триумф над Подольем

Клуб, который принадлежит Евгению Красникову, будет переименован в Металлист. За такое решение проголосовали сразу 34 члена исполкома, которые присутствовали на заседании УАФ. Ранее уже было возвращено символику легендарного клуба и начато работу над восстановлением инфраструктуры.

Заметим, Металл по итогам сезона Второй лиги стал абсолютным чемпионом и повысился в классе. Интересно, что сегодня появились слухи, что команда может заменить Металлист 1925 в УПЛ.

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