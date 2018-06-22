Директор Арсенала Москаленко: Клуб не финансируется Шахтером и не собирается ему проигрывать

Директор киевского Арсенала Александр Москаленко заявляет, что "канониров" связывает с Шахтером только использование "горняками" базы клуба.

"Если у нас на базе тренируется дубль Шахтера, то это не значит, что они нас финансируют. Такого нет. Мы идем своим путем, Шахтер своим.

Да, у нас хорошие отношения, но это не значит, что мы выйдем и завтра будем проигрывать Шахтеру 0:5. Мы идем своей дорогой, у нас есть свои цели и амбиции.

Арсенал-Киев будет играть в сезоне 2018/19 на стадионе Динамо

А то, что мы можем наблюдать, как тренируются в Киеве и работают такие клубы, как Шахтер и Динамо, это только позитив, и есть чему поучиться, чтобы потом мы могли составлять им конкуренцию", – отметил Москаленко на пресс-конференции во время презентации Фабрицио Раванелли как нового главного тренера Арсенала.