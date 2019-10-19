Динамо U-21 вдевятером уступило Александрии и не смогло возглавить турнирную таблицу

В матче 11-го тура юные динамовцы не устояли против сверстников из Александрии и упустили шанс занять первое место.

Чемпионат Украины U-21, 11-й тур

Динамо U-21 – Александрия U-21 – 1:3

Голы: Кравченко, 31 – Тейшейра, 22, Новиков, 54, Устименко, 90+1

Удаления: Андриевский, 57 (красная карточка, Динамо), Кузык, 63 (красная карточка, Динамо)

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Молодежная команда Динамо на своем поле уступила Александрии. В середине первого тайма гости вышли вперед – отличился Тейшейра. Через девять минут столичные футболисты счет сравняли и команды ушли на перерыв при ничейном результате. Уже в начале второй половины встречи Новиков вывел Александрию вперед, а через мгновение Динамо осталось в меньшинстве – красную карточку перед собой увидел Андриевский. Через шесть минут компанию ему вне поля составил Кузык и Динамо осталось вдевятером. Киевляне мужественно оборонялись, однако на первой добавленной минуте пропустили еще раз – Устименко поставил жирную точку в матче и похоронил надежду хозяев на положительный результат.

Поражение не позволило Динамо возглавить турнирную таблицу – киевляне занимают третье место, набрав 24 очка. Вплотную к ним приблизилась Александрия (21 пункт). Первую строчку делят между собой Ворскла и Шахтер – обе команды набрали одинаковое количество баллов – по 25.

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