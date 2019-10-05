Шапаренко – о выступлениях за дубль Динамо: Куда меня отправляют, там я и играю

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко, который вчера, 4 октября, праздновал день рождения, прокомментировал свою игру за дубль киевлян в матче с Колосом.

"День рождения выпал на выезд. Ну ничего, это моя работа. Лучший подарок – это победа команды. Мы выиграли, а я еще и забил. Мог делать и хет-трик, но не получилось.

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Первая команда? Мое дело – доказывать игрой за дубль. Куда меня отправляют, там я и играю. А решение принимает главный тренер. Завтра еду в молодежную сборную. Буду готовиться к Евро", – цитирует Шапаренко Динамомания.

Напомним, Шапаренко в нынешнем сезоне преимущественно выступает за Динамо U-21, в составе которого уже забил 3 мяча.

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