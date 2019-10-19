Динамо U-21 удев’ятьох поступилось Олександрії і не змогло очолити турнірну таблицю

У матчі 11-го туру юні динамівці не встояли проти однолітків з Олександрії і втратили шанс посісти першу сходинку.

Чемпіонат України U-21, 11-й тур

Динамо U-21 – Олександрія U-21 – 1:3

Голи: Кравченко, 31 – Тейшейра, 22, Новіков, 54, Устименко, 90+1

Вилучення: Андрієвський, 57 (червона картка, Динамо), Кузик, 63 (червона картка, Динамо)

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Молодіжна команда Динамо на власному полі поступилась Олександрії. В середині першого тайму гості вийшли вперед – відзначився Тейшейра. За дев’ять хвилин столичні футболісти рахунок зрівняли і команди пішли на перерву за нічийного результату. Вже на початку другої половину зустрічі Новіков вивів Олександрію вперед, а за мить Динамо залишилось у меншості – червону картку перед собою побачив Андрієвський. За шість хвилин компанію йому за межами поля склав Кузик і Динамо залишилось удев’ятьох. Кияни мужньо оборонялись, однак на першій доданій хвилині пропустили ще раз – Устименко поставив жирну крапку у матчі і поховав надію господарів на позитивний підсумок.

Поразка не дозволила Динамо очолити турнірну таблицю – кияни посідають третю сходинку, набравши 24 очки. Впритул до них наблизилась Олександрія (21 пункт). Першу сходинку ділять між собою Ворскла та Шахтар – обидві команди набрали однакову кількість балів – по 25.

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