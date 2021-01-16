Півзахисник "біло-синіх" Віктор Циганков ще у 2019 році міг покинути київську команду.

Український коментатор Віктор Вацко в ефірі програми "Вмикай підігрів" зізнався, що Динамо отримувало трансферну пропозицію щодо півзахисника Віктора Циганкова.

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Зокрема, у 2019 році велися предметні розмови про перехід хавбека і озвучувалися конкретні цифри. За гравця збірної України давали 15 мільйонів євро, але в Динамо хотіли більше. Клуб, який проявляв інтерес до футболіста, Вацко не назвав.

До слова, Циганков у поточному сезоні провів за київську команду 19 матчів у всіх турнірах, записавши до свого активу 10 голів та 3 результативні передачі. Transfermarkt оцінює 23-річного українця у 24 мільйони євро.

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