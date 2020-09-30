"ФК Динамо Киев глубоко уважает своих болельщиков, считая их неотъемлемой частью успехов команды. Именно благодаря невероятной поддержке трибун и бешеным эмоциям мы вместе с вами достигали самых вершин. Но реалии жизни заставляют нас адекватно реагировать на новые неожиданные вызовы. В том числе и на такие, как пандемия коронавируса. Ведь именно COVID-19 привел к тому, что футбольные матчи в целом и, в частности, в Киеве проходят без зрителей.

"Слова и действия Суркисов не стоят ломаного гроша": ультрас Динамо возмущены контрактом Шахтера с НСК Олимпийский

Такое решение, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, было принято техногенной комиссией КГГА. Согласно этому документу, проведение футбольных матчей в Киеве в присутствии зрителей запрещается до наступления стабилизации по эпидемситуации.

Именно поэтому, несмотря на острую потребность команды - получить наконец заряд положительной синергии своего 12-го игрока, клуб, тем не менее, не может нарушить букву закона. Поэтому мы вместе с вами вынуждены ждать улучшения обстановки в городе и получения официального разрешения от столичных властей на возвращение болельщиков на стадион. Поэтому ближайшие наши домашние матчи, к сожалению, пока будут проходить без участия зрителей. Запасемся терпением и надеждой на долгожданную встречу", – говорится в заявлении киевского клуба на официальном сайте.

"Луческу смыл кровью все наши обиды": Динамо желают Реброва, Супряга отдал долг, "Ахметов лопнул от зависти"