"ФК Динамо Київ глибоко шанує своїх уболівальників, вважаючи їх невід’ємною частиною успіхів команди. Саме завдяки неймовірній підтримці трибун і шаленим емоціям ми разом із вами досягали найбільших вершин. Але реалії життя змушують нас адекватно реагувати на нові неочікувані виклики. У тому числі і на такі, як пандемія коронавірусу. Адже саме COVID-19 спричинив до того, що футбольні матчі загалом і, зокрема, у Києві відбуваються без глядачів.

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Таке рішення, зважаючи на складну епідеміологічну ситуацію, було ухвалене техногенною комісією КМДА. Згідно з цим документом, проведення футбольних матчів у Києві за присутності глядачів забороняється до настання стабілізації щодо епідемситуації.

Саме тому, незважаючи на гостру потребу команди – отримати нарешті заряд позитивної синергії свого 12-го гравця, клуб, тим не менше, не може порушити букву Закону. Через це ми разом із вами змушені чекати на покращення обстановки у місті та отримання офіційного дозволу від столичної влади на повернення вболівальників на стадіон. Відтак найближчі наші домашні матчі, на жаль, поки що будуть відбуватися без участі глядачів. Запасімося терпінням і надією на довгоочікувану зустріч", – йдеться у заяві київського клубу на офіційному сайті.

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