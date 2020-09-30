Динамо не збирається повертати вболівальників на трибуни у найближчих матчах – клуб зробив офіційну заяву
Динамо продовжить грати свої домашні поєдинки без глядачів на трибунах.
"ФК Динамо Київ глибоко шанує своїх уболівальників, вважаючи їх невід’ємною частиною успіхів команди. Саме завдяки неймовірній підтримці трибун і шаленим емоціям ми разом із вами досягали найбільших вершин. Але реалії життя змушують нас адекватно реагувати на нові неочікувані виклики. У тому числі і на такі, як пандемія коронавірусу. Адже саме COVID-19 спричинив до того, що футбольні матчі загалом і, зокрема, у Києві відбуваються без глядачів.
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Таке рішення, зважаючи на складну епідеміологічну ситуацію, було ухвалене техногенною комісією КМДА. Згідно з цим документом, проведення футбольних матчів у Києві за присутності глядачів забороняється до настання стабілізації щодо епідемситуації.
Саме тому, незважаючи на гостру потребу команди – отримати нарешті заряд позитивної синергії свого 12-го гравця, клуб, тим не менше, не може порушити букву Закону. Через це ми разом із вами змушені чекати на покращення обстановки у місті та отримання офіційного дозволу від столичної влади на повернення вболівальників на стадіон. Відтак найближчі наші домашні матчі, на жаль, поки що будуть відбуватися без участі глядачів. Запасімося терпінням і надією на довгоочікувану зустріч", – йдеться у заяві київського клубу на офіційному сайті.
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