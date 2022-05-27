Динамо не смогло договориться о спарринге с бывшим клубом Руни – киевляне все еще надеются провести заокеанское турне
22:40 - Читати українською
Динамо пытается подыскать необычных соперников для ряда товарищеских матчей летом.
Пока киевлянам не удалось договориться с ДС Юнайтед, утверждает журналист Стивен Гофф.
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Бывший клуб Уэйна Руни так и не подыскал оптимальной даты для себя в июне. Динамо сохраняет планы провести благотворительное турне в США, поэтому продолжит переговоры с другими представителями МЛС. Сейчас там сыграна лишь треть регулярной части.
Напомним, в апреле-мае Динамо провело 7 спаррингов с европейскими клубами, собирая средства для поддержки Украины.
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