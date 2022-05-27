Пока киевлянам не удалось договориться с ДС Юнайтед, утверждает журналист Стивен Гофф.

Луческу наехал на грандов Европы за отказ играть с Динамо – известен список безразличных

Бывший клуб Уэйна Руни так и не подыскал оптимальной даты для себя в июне. Динамо сохраняет планы провести благотворительное турне в США, поэтому продолжит переговоры с другими представителями МЛС. Сейчас там сыграна лишь треть регулярной части.

Напомним, в апреле-мае Динамо провело 7 спаррингов с европейскими клубами, собирая средства для поддержки Украины.

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