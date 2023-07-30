Динамо за время летнего межсезонья смогло провернуть самый громкий переход со времен Ленса и Велозу. В Киев вернулся Андрей Ярмоленко – капитан сборной Украины, который вновь сделает грозным правый фланг "бело-синих". Кроме того, полноценные сборы прошел Шапаренко. Уже эти два факта превращают команду Мирчи Луческу в серьезного претендента на чемпионство.

В предыдущем сезоне киевлянам критически не хватало хавбеков с тонким пониманием игры – такими можно было назвать только Буяльского и Сидорчука. Особенно печальной ситуация выглядела с вингерами. Ярмоленко же является футболистом, влияние которого выходит далеко за пределы правого фланга – а особенно он поможет Тымчику и Караваеву, освободив обоих от необходимости поднимать мяч в атаку и обыгрываться в позиционном наступлении.

Аналогично камбэк Шапаренко существенно поможет слева – вингерам и фулбекам не давался сложный плеймейкинг, но теперь за них есть кому думать и таскать мяч полуфлангом. И это еще не все преимущества Динамо.

За время летнего межсезонья выросла глубина состава, причем киевлянам не надо было даже кого-то покупать. Из аренды вернулись Бражко, Леднев, Исаенко, а из молодежки подтянули Царенко и Диалло (и еще нескольких юношей, но они вряд ли закрепятся в основе). Это существенно увеличивает тактическую гибкость "бело-синих", чего опять же не хватало год назад. А еще снова в строю Бущан, который умело играет ногами.

Вопросы остаются только по защите. Он выглядел слабенько как при обороне, так и при билд-апе. Мирча Луческу на сборах попытался компенсировать проблему – в спаррингах Динамо стало активнее прессинговать. Это было в чемпионских сезонах киевлян и этого не было весной, когда они постоянно садились в низкий-средний блок. Так команда упрощала сопернику доведение мяча до опасных зон, непременно ошибаясь под растущим давлением.

Трудности же с билд-апом должны компенсировать Сидорчук, Шапаренко и Ярмоленко, что опять же напоминает чемпионские годы (только с Цыганковым вместо Андрея). Это в идеале – на практике же все может быть сложнее. Так или иначе, сейчас "бело-синим" важно набрать темп и сыграться. Отсутствие топовых соперников на старте сезона изрядно способствует выполнению этой задачи.

Но недооценивать Минай не следует. Закарпатцы весной выдали очень симпатичный матч с Динамо, активно прессингуя киевлян и заставляя их лупить по аутам. Вообще, команды Владимира Шарана знают толк в противостоянии грандам – и им даже не нужна сложная тактика. Их коуч дает подопечным простые тактические решения, которые конкретно у него работают крайне эффективно.

"Лисы" сильны в выходе в контратаки через лонгболы. Это кажется примитивным, однако Минай в предыдущем сезоне имел крайне высокую точность передач и конвертацию атак в моменты. И это при том, что состав у закарпатцев был одним из самых слабых в УПЛ. Другой тренер со столь ограниченным ростером легко мог вылететь напрямую, однако Владимир Шаран залетел с ним аж на восьмое место.

Трудно сказать, стал ли состав Миная сильнее за лето. Представить этот коллектив без Горина, Трубочкина, Шишки, Байдала и Гончара непросто, однако вместо них пришли Ременяк, Одарюк, Панасенко, Ралюченко и Солдат – в принципе, это были лучшие варианты на рынке, которые мог подписать Минай. Были и другие новички, но их фамилии вряд ли что-то кому-то скажут – а вот продление аренды Булезы следует назвать успехом.

Посмотрим, как будет выглядеть обновленный Минай на поле. В любом случае, Динамо не следует забрасывать закарпатцев шляпами.

Кадровая ситуация

Травмированные: Кемкин, Воробчак, Колесник, Голуб (Минай)

Дисквалифицированы: Дячук (Динамо)

Ориентировочные составы на матч Динамо – Минай

Динамо: Бущан – Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльский, Кабаев – Ванат

Минай: Бандура – Немчанинов, Чуев, Солдат – Рогозинский, Твердохлеб, Панасенко, Булеза – Петько, Ременяк – Вишневский

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Очевидно, что Динамо – фаворит. Кроме преимущества во всех игровых аспектах, "бело-синие" еще и чрезвычайно мотивированы смыть позор четвертого места. Учитывая эти факторы, трудно поверить в осечку киевлян в первом же туре. Ставим на победу подопечных Мирчи Луческу.

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