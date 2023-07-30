Динамо за час літнього міжсезоння змогло провернути найгучніший перехід з часів Ленса й Велозу. У Київ повернувся Андрій Ярмоленко – капітан збірної України, який знову зробить грізним правий фланг "біло-синіх". Крім того, повноцінні збори пройшов Шапаренко. Вже ці два факти перетворюють команду Мірчі Луческу в серйозного претендента на чемпіонство.

У попередньому сезоні киянам критично бракувало хавбеків з тонким розумінням гри – такими можна було назвати тільки Буяльського й Сидорчука. Особливо сумною ситуація виглядала з вінгерами. Ярмоленко ж є футболістом, вплив якого виходить далеко за межі правого флангу – а особливо він допоможе Тимчику й Караваєву, звільнивши обох від необхідності підіймати м'яч в атаку й обігруватись у позиційному наступі.

Аналогічно камбек Шапаренка суттєво допоможе зліва – вінгерам і фулбекам не давався складний плеймейкінг, але тепер за них є кому думати й тягати м'яч напівфлангом. І це ще не всі переваги Динамо.

За час літнього міжсезоння зросла глибина складу, причому киянам не треба було навіть когось купляти. З оренди повернулись Бражко, Лєднєв, Ісаєнко, а з молодіжки підтягнули Царенка й Діалло (і ще кількох юнаків, але вони навряд чи закріпляться в основі). Це суттєво збільшує тактичну гнучкість "біло-синіх", чого знову ж таки не вистачало рік тому. А ще знову в строю Бущан, який вміло грає ногами.

Питання залишаються лишень по захисту. Він виглядав слабенько як при обороні, так і при білд-апі. Мірча Луческу на зборах спробував компенсувати проблему – у спарингах Динамо стало активніше пресингувати. Це було у чемпіонських сезонах киян і цього не було навесні, коли вони постійно сідали в низький-середній блок. Так команда спрощувала супернику доведення м'яча до небезпечних зон, неодмінно помиляючись під зростаючим тиском.

Труднощі ж з білд-апом мають компенсувати Сидорчук, Шапаренко і Ярмоленко, що знову ж таки нагадує чемпіонські роки (тільки з Циганковим замість Андрія). Це в ідеалі – на практиці ж все може бути складніше. Так чи інакше, зараз "біло-синім" важливо набрати темп і зігратись. Відсутність топових суперників на старті сезону неабияк сприяє виконанню цього завдання.

Але недооцінювати Минай не слід. Закарпатці навесні видали дуже симпатичний матч з Динамо, активно пресингуючи киян і змушуючи їх лупити по аутах. Взагалі, команди Володимира Шарана знаються на протистоянні грандам – і їм навіть не потрібна складна тактика. Їхній коуч дає підопічним прості тактичні рішення, які конкретно в нього працюють вкрай ефективно.

"Лисиці" сильні у виході в контратаки через лонгболи. Це здається примітивним, однак Минай у попередньому сезоні мав вкрай високу точність передач і конвертацію атак у моменти. І це при тому, що склад у закарпатців був одним з найслабших в УПЛ. Інший тренер з настільки обмеженим ростером легко міг вилетіти напряму, однак Володимир Шаран залетів з ним аж на восьме місце.

Важко сказати, чи став склад Миная сильнішим за літо. Уявити цей колектив без Горіна, Трубочкіна, Шишки, Байдала й Гончара непросто, однак замість них прийшли Ременяк, Одарюк, Панасенко, Ралюченко й Солдат – в принципі, це були найкращі варіанти на ринку, які міг підписати Минай. Були й інші новачки, але їхні прізвища навряд чи щось комусь скажуть – а от подовження оренди Булези слід назвати успіхом.

Подивимось, як виглядатиме оновлений Минай на полі. В будь-якому разі, Динамо не слід закидувати закарпатців капелюхами.

Кадрова ситуація

Травмовані: Кемкін, Воробчак, Колесник, Голуб (Минай)

Дискваліфіковані: Дячук (Динамо)

Орієнтовні склади на матч Динамо – Минай

Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв – Ванат

Минай: Бандура – Немчанінов, Чуєв, Солдат – Рогозинський, Твердохліб, Панасенко, Булеза – Петько, Ременяк – Вишневський

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Очевидно, що Динамо – фаворит. Окрім переваги в усіх ігрових аспектах, "біло-сині" ще й надзвичайно вмотивовані змити ганьбу четвертого місця. Враховуючи ці фактори, важко повірити в осічку киян в першому ж турі. Ставимо на перемогу підопічних Мірчі Луческу.

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