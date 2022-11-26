Динамо розійшлось миром з Металістом 1925 в матчі 15-го туру УПЛ. Дивіться відеоогляд матчу Динамо – Металіст 1925 в цій новині на "Футбол 24".

Динамо активно розпочало гру, створивши кілька гострих моментів біля воріт Мозіля. Найкращий з них був у Циганкова, який наприкінці першого тайму бив пенальті – голкіпер харків'ян потягнув його. У другому таймі Металіст 1925 міг забити, але Нещерет вчасно вийшов та не дав реалізувати вихід віч-на-віч. В підсумку, команди так і не змогли забити.

Динамо розписало нічию з Металістом 1925 – Циганков не забив пенальті, кияни втратили шанс зазимувати на другій позиції

Таким чином, Динамо набрало 27 очок та залишилось третім, а Металіст 1925 з 18 пунктами розташувався на шостій сходинці.