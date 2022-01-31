Киевляне не без проблем разгромили соперника из Болгарии. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

В первом матче на сборе в Турции Динамо сошлось с Лудогорцем. Уже на 15-й минуте киевляне заработали право на пенальти – Шоу получил вторую желтую, а Гармаш наказал соперника за грязную игру. Под конец тайма Витиньо сделал преимущество "бело-синих" более убедительным, замкнув прострел Вербича.

Динамо объявило второго соперника на сборе в Турции

После перерыва сначала Шапаренко, а затем Шкурин довели счет до разгромного. Но болгарам удалось забить гол престижа: Яцык сфолил в собственной штрафной и Десподов с отметки пробил Бойко.

Следующий поединок Динамо проведет уже в среду, 2 февраля – соперником "бело-синих" будут сербские Чукарички.

Динамо разгромило Лудогорец в матче с двумя пенальти и удалением – эффектный старт в Турции, но не без проблем