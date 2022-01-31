Кияни не без проблем рогромили суперника з Болгарії. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

У першому матчі на зборі у Туреччині Динамо зійшлось з Лудогорцем. Вже на 15-й хвилині кияни заробили право на пенальті – Шоу отримав другу жовту, а Гармаш покарав суперника за брудну гру. Під кінець тайму Вітінью зробив перевагу "біло-синіх" переконливішою, замкнувши простріл Вербіча.

Динамо оголосило другого суперника на зборі у Туреччині

По перерві спочатку Шапаренко, а потім Шкурін довели рахунок до розгромного. Та болгарам таки вдалось забити гол престижу: Яцик сфолив у власному штрафному і Десподов з позначки пробив Бойка.

Наступний поєдинок Динамо проведе вже у середу, 2 лютого – суперником "біло-синіх" будуть сербські Чукарічкі.

Динамо розгромило Лудогорець у матчі з двома пенальті та вилученням – ефектний старт у Туреччині, але не без проблем