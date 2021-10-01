Украинские гранды встречаются в центральном поединке 10-го тура УПЛ. Какой прогноз на матч Динамо – Шахтер и кому отдают предпочтение букмекеры, подскажет "Футбол 24".

Матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер состоится 3 октября на НСК Олимпийский. Начало – в 19:30. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Динамо – Шахтер: прогноз букмекеров на матч

Контора Parimatch почти ровно оценивает шансы команд в Классическом. Шахтер выступает незначительным фаворитом – на его победу дают 2.5. На успех Динамо выставили немного больший коэффициент – 2.75. Ничья – 3.4.

Специалисты Favbet имеют другое мнение. По котировкам этой конторы фаворитом встречи является Динамо. Победа киевлян оценена в 2.61. Тогда как на триумф Шахтера дают больший коэффициент – 2.69. Ничья – 3.6.

Матч ожидается более-менее результативным. На стандартный тотал больше (2,5) предлагают поставить за 1.93, а на соответствующий тотал меньше дают коэффициент 1.96.

Динамо лидирует в чемпионате Украины, а Шахтер идет вторым, отставая на 3 очка. Результат Классического очень важен, учитывая борьбу за чемпионство. Предыдущая встреча команд состоялась в рамках Суперкубка Украины и завершилась разгромной победой "горняков".

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