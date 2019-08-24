Динамо – Олимпик: стартовые составы и онлайн-трансляция матча – Михайличенко дебютирует с 3-х изменений

Динамо принимает Олимпик в дебютной игре под руководством нового тренера Михайличенко. Составы и онлайн-трансляцию матча УПЛ 2019/20 смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Олимпик на "Футбол 24", стартует в 19:30. Это первый поединок для Алексея Михайличенко, который возвращается к роли главного тренера киевлян 15 лет спустя из-за увольнения Хацкевича, провалившегося в ЛЧ. Хозяева по потерянным очкам занимают второе место, но без учета перенесенного матча с Мариуполем идут на 5-й строчке. Олимпик же – единственная команда без очков на старте УПЛ. При Жулио Сезар дончане отдал все 4 матча с общей разницей 2:8.

Михайличенко в Динамо: усі переваги та ризики

Олимпик проиграл динамовцам последние 4 матча. В целом же киевский клуб уступил донецкому только 1 раз в 14 очных встреч. На поле Динамо олимпийцы вырвали только одну ничью, а киевляне забивают им хотя бы гол уже 11 матчей подряд. Добавим, что Михайличенко проводит сегодня свой ювилений 70-й поединок в чемпионатах Украины. Новый-старый тренер и у Олимпика. Временно исполняющим обязанности стал Игорь Климовский.

Михайличенко сделал несколько изменений по сравнению с последним матчем Хацкевича в УПЛ против Шахтера. Кадири вышел вместо Сидорчука в опорной зоне, Вербич заменил Де Пену слева, а Буяльский формально вышел вместо Гармаша. Если сравнивать с решающей игрой против Брюгге, которая была последней для динамовцев при старом тренере, то изменений совсем немного – лишь Кадири вместо Андриевского.

Динамо: Бойко – Кендзёра, Бурда, Кадар, Миколенко – Кадири – Буяльский, Шепелев – Цыганков, Вербич – Жерсон Родригес

Запасные: Бущан, Шабанов, Сидорчук, Гармаш, Караваев, Де Пена, Соль

Олимпик: Альими – Снурницын, Гришко, Зотько, Цымбалюк – Политыло, Тейшейра – Е. Пасич, Завийский, Салу – Матар

Запасные: Кринский, Трубочкин, Фернандо, Шахаб, Имери