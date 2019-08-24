Динамо – Олімпік: онлайн-трансляція матчу – Михайличенко дебютує з 3-х змін

Динамо приймає Олімпік у дебютній грі під керівництвом нового тренера Михайличенка. Склади та онлайн-трансляцію матчу УПЛ 2019/20 дивіться в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Олімпік на "Футбол 24", стартує о 19:30. Це перший поєдинок для Олексія Михайличенка, який повертається до ролі головного тренера киян 15 років потому через звільнення Хацкевича, що провалився в ЛЧ. Господарі за втраченими очками посідають 2-е місце, але без врахування перенесеного матчу з Маріуполем йдуть на 5-й сходинці. Олімпік же – єдина команда без очок на старті УПЛ. При Жуліо Сезарі донеччани програли усі 4 матчі з загальною різницею 2:8.

Михайличенко в Динамо: усі переваги та ризики

Олімпік програв динамівцям останні 4 матчі. Загалом же київський клуб поступився донецькому лише 1 раз за 14 очних зустрічей. На полі Динамо олімпійці вирвали лише одну нічию, а кияни забивають їм бодай гол уже 11 матчів поспіль. Додамо, що Михайличенко проводить сьогодні свій ювілений 70-й поєдинок у чемпіонатах України. Новий-старий тренер і в Олімпіка. Тимчасово виконує обов'язки Ігор Климовський.

Михайличенко зробив декілька змін порівняно з останнім матчем Хацкевича в УПЛ проти Шахтаря. Кадірі вийшов замість Сидорчука в опорній зоні, Вербіч замінив де Пену ліворуч, а Буяльський формально вийшов замість Гармаша. Якщо порівнювати з вирішальною грою проти Брюгге, яка була останньою для динамівців при старому тренері, то тут змін зовсім мало – лише Кадірі замість Андрієвського.

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко – Кадірі – Буяльський, Шепелєв – Циганков, Вербіч – Жерсон Родрігес

Запасні: Бущан, Шабанов, Сидорчук, Гармаш, Караваєв, Де Пена, Соль

Олімпік: Альїмі – Снурніцин, Гришко, Зотько, Цимбалюк – Політило, Тейшейра – Є. Пасіч, Завійський, Салу – Матар

Запасні: Кринський, Трубочкін, Фернандо, Шахаб, Імері