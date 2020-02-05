Динамо – Олимпия – 5:0 –видео голов и обзор матча

Динамо встречалось с Олимпией в рамках тренировочных сборов. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Олимпия.

Товарищеский матч

Динамо – Олимпия – 5:0

Голы: Буяльский, 10, Вербич, 27, Русин, 54, Де Пена, 81, Романчук, 90

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Крушить соперника динамовцы начали еще в первом тайме, Буяльский и Вербич отличились голами.

После перерыва бомбардиры изменились, сначала точный удар нанес Русин, Де Пена забил четвертый гол, а 20-летний Александр Романчук добил соперника.

Уже 22 февраля Динамо продолжит свой путь в УПЛ матчем против Ворсклы. Напомним, отставание от Шахтера составляет 14 очков.

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