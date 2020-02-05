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Динамо – Олімпія – 5:0 – відео голів та огляд матчу

5 лютого 23:11 383 Читать на русском
Динамо – Олімпія – 5:0 – відео голів та огляд матчу
Динамо – Олімпія – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Динамо

Динамо зустрічалось з Олімпією в рамках тренувальних зборів. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Олімпія.

 

Товариський матч

Динамо – Олімпія – 5:0

Голи: Буяльський, 10, Вербіч, 27, Русин, 54, Де Пена, 81, Романчук, 90

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Трощити суперника динамівці розпочали ще у першому таймі, Буяльський та Вербіч відзначились голами.

Після перерви бомбардири змінились, спочатку влучного удару завдав Русин, Де Пена забив четвертий гол, а 20-річний Олександр Романчук добив суперника.

Вже 22 лютого Динамо продовжить свій шлях в УПЛ матчем проти Ворскли. Нагадаємо, відставання від Шахтаря становить 14 очок.

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