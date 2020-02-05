Михайличенко – о разгромной победе Динамо: Дождь, ветер, снег – к этому нужно быть готовым

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал товарищескую игру своих подопечных против Олимпии (5:0).

"У нас есть травмированные игроки, Цыганков и Шабанов еще не могут принимать участие в матчах. Поэтому мы запланировали провести контрольные встречи два дня подряд, и сегодня полтора тайма играл один состав, а еще полтайма – другой. Мы идем путем увеличения нагрузки, поэтому завтра будет зеркальное отражение состава. В следующих матчах мы будем еще набирать, чтобы к концу сбора ребята были готовы играть 90 минут.

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Все ребята молодцы, все стараются. Это важный промежуток подготовки, много влияет на сезон. Погода сегодня немного подвела, но она точно не помешала. На сборах всегда есть какие-то нюансы – дождь, ветер, снег – и к этому нужно быть готовыми. Я доволен тем, что непогода не помешала нам провести запланированный спарринг, ведь говорят, что многие поединки были перенесены", – цитирует Михайличенко официальный сайт клуба.

Напомним, после 18-ти туров УПЛ Шахтер опережает Динамо на 14 очков.

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