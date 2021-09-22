Киевское Динамо готовится к напряженному противостоянию с принципиальным соперником – донецким Шахтером – не только на футбольном поле.

Динамо в своем Instagram выложила видеоролик, в котором футболисты подчеркивают новый слоган киевлян – "Киев – это мы".

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Главным действующим лицом видео стал голкипер Георгий Бущан. Также задействованы кадры из презентации обновленной формы "бело-синих" с участием Виталия Буяльского, Беньямина Вербича и Богдана Леднева.

Напомним, матч за Суперкубок Украины состоится уже сегодня, 22 сентября, в Киеве на НСК Олимпийский. Начало встречи между Шахтером и Динамо в 21:00.

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