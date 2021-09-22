Динамо епічним роликом закликало вболівальників підтримати команду в поєдинку за Суперкубок
Київське Динамо готується до напруженого протистояння з принциповим суперником – донецьким Шахтарем – не тільки на футбольному полі.
Динамо у своєму Instagram виклало відеоролик, в якому футболісти підкреслюють новий слоган киян – "Київ – це ми".
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Головною дійовою особою відео став голкіпер Георгій Бущан. Також задіяні кадри з презентації оновленої форми "біло-синіх" за участі Віталія Буяльського, Беньяміна Вербіча та Богдана Лєднєва.
Нагадаємо, матч за Суперкубок України відбудеться вже сьогодні, 22 вересня, у Києві на НСК Олімпійський. Початок зустрічі між Шахтарем та Динамо о 21:00.
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