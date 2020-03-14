Кендзёра поддержал флешмоб польских футболистов #останьсядома в борьбе с коронавирусом

Защитник киевского Динамо Томаш Кендзёра поддержал флешмоб польских футболистов, который проводится для борьбы с распространением коронавируса.

"Спасибо, Петр Зелински, за номинацию. Коронавирус – вопрос, который затрагивает всех нас. Независимо от того, где мы находимся, мы должны осознавать серьезность ситуации и масштаб угрозы.

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Давайте будем осторожны, будем вести себя рационально и следовать рекомендациям, и скоро все станет на свои места. Если можешь, #останьсядома. Мы продолжаем играть, завтра матч, но мы постоянно следим за ситуацией", – написал Кендзёра на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, в Польше по состоянию на 14 марта инфицировано 84 человека и зарегистрировано два летальных случая. Екстракляса взяла паузу до конца марта.

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