toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛЬВОВ - КАРПАТЫ

Кендзёра поддержал флешмоб польских футболистов #останьсядома в борьбе с коронавирусом

15:03 64 Читати українською
Кендзёра поддержал флешмоб польских футболистов #останьсядома в борьбе с коронавирусом

Защитник киевского Динамо Томаш Кендзёра поддержал флешмоб польских футболистов, который проводится для борьбы с распространением коронавируса.

"Спасибо, Петр Зелински, за номинацию. Коронавирус – вопрос, который затрагивает всех нас. Независимо от того, где мы находимся, мы должны осознавать серьезность ситуации и масштаб угрозы.

Кополовец: Четыре года назад Минай еще на область играл, а теперь Динамо ездит к нам, как за святой водой

Давайте будем осторожны, будем вести себя рационально и следовать рекомендациям, и скоро все станет на свои места. Если можешь, #останьсядома. Мы продолжаем играть, завтра матч, но мы постоянно следим за ситуацией", – написал Кендзёра на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, в Польше по состоянию на 14 марта инфицировано 84 человека и зарегистрировано два летальных случая. Екстракляса взяла паузу до конца марта.

Динамо – Александрия: Михайличенко оставляет команду в меньшинстве, а судья помогает – полуфинал Кубка на характере

blog_ava
Роналдинью в тюрьме оформил пента-трик в борьбе за странный приз
08:29
447
Теги
коронавирус Пьотр Зелински Пьотр Зелински Динамо Киев Динамо Киев Польша Польша Томаш Кендзёра Томаш Кендзёра
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
36
мин
Заря
14:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук