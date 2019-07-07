Динамо готово отдать 7 млн евро за Зайца, – журналист

Киевляне готовы продолжить переговоры по хавбеку Фенербахче Михе Зайцу.

Динамо увеличило свое предложение по словенцу до 7 миллионов евро, утверждает журналист Экрем Конур в твиттере.

Динамо получило отказ от Фенербахче в трансфере Зайца за 5 млн евро, – СМИ

Фенербахче не спешит отпускать Зайца, который только зимой пополнил состав турецкого гранда. Однако Динамо готово к дальнейшим торгам и улучшило свое предыдущее предложение, говорится в источнике.

Статистика Зайца во второй половине чемпионата Турции – 2 гола в десяти матчах.

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