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Динамо готово отдать 7 млн евро за Зайца, – журналист

7 июля 22:43 180 Читати українською
Динамо готово отдать 7 млн евро за Зайца, – журналист
Миха Зайц / Getty Images

Киевляне готовы продолжить переговоры по хавбеку Фенербахче Михе Зайцу.

Динамо увеличило свое предложение по словенцу до 7 миллионов евро, утверждает журналист Экрем Конур в твиттере.

Динамо получило отказ от Фенербахче в трансфере Зайца за 5 млн евро, – СМИ

Фенербахче не спешит отпускать Зайца, который только зимой пополнил состав турецкого гранда. Однако Динамо готово к дальнейшим торгам и улучшило свое предыдущее предложение, говорится в источнике.

Статистика Зайца во второй половине чемпионата Турции – 2 гола в десяти матчах.

Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати

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Теги
Трансферы Динамо Киев Динамо Киев Миха Зайц Миха Зайц Фенербахче Фенербахче
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