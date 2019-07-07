Динамо готове віддати 7 млн євро за Зайца, – журналіст

Кияни готові продовжити переговори щодо хавбека Фенербахче Міхи Зайца.

Динамо збільшило свою пропозицію за словенця до 7 мільйонів євро, стверджує журналіст Екрем Конур у твіттері.

Динамо отримало відмову від Фенербахче у трансфері Зайца за 5 млн євро, – ЗМІ

Фенербахче не поспішає відпускати Зайца, який лише взимку поповнив склад турецького гранда. Однак Динамо готове до подальших торгів і покращило свою попередню пропозицію, йдеться в джерелі.

Статистика Зайца у другій половині чемпіонату Туреччини – 2 голи в десяти матчах.

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