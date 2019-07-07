Динамо готове віддати 7 млн євро за Зайца, – журналіст

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Золоті 70-ті: Жорстока атака на арбітра, матч смерті на цвинтарі і ще 23 фото "старої школи"
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Мессі може отримати 2-річне відсторонення від ігор за збірну АргентиниСвіт — 7 лип 1823
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Буффон, унікальний Шевченко і ще топ-10 легенд, які робили незабутній камбек – версія популярного європейського ЗМІЛіга чемпіонів — 7 лип 2094
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Фенербахче запропонував Шальке 3 млн євро за КоноплянкуТуреччина — 7 лип 1615
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Легка перемога США над Нідерландами та злива рекордів – американки вдруге поспіль виграли чемпіонат світуСвіт — 7 лип 1811