Жерсон Родригес: У меня есть предложения от других клубов, но я их не рассматриваю

Нападающий Динамо Жерсон Родригес надеется вернуть расположение тренерского штаба "бело-синих".

"Когда я узнал о том, что переведен в дубль, был просто шокирован. Это было ужасно, но потом я понял, что в этом есть и положительный момент. Я не сломаюсь, я буду бороться изо всех сил до последнего, я начал все с чистого листа.

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Да, у меня есть предложения от других клубов, но я их не рассматриваю. Я хочу понять, какое будущее меня ждет в Киеве. В чем причина того, что я не играю, и есть ли шанс это исправить. Я хочу отправиться с командой на второй тренировочный сбор. Посмотрим, как сложится ситуация", – сказал Жерсон в интервью Youtube-каналу Sportarena.

Напомним, Жерсон Родригес не попал в список игроков, которые отправились на первый тренировочный сбор Динамо в Турцию. 24-летний футболист тренируется с дублем киевлян.

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